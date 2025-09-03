Ameliano, con el último boleto a octavos de final de la Copa Paraguay

Fue un encuentro con trámite igualado, porque el representante de la segunda categoría contó con figuras de experiencia para emparejar el juego ante el elenco que milita en la en el circulo privilegiado, que tuvo la iniciativa, pero que le costó generar acciones de riesgo para quebrar el cero.

En la etapa complementaria el “León” chaqueño contó con oportunidades claras para quebrar el cero, primero con el cabezazo al borde del área chica de Víctor González tras un centro medido de Gastón Pinedo, que se marchó desviado hacia el poste derecho de Martínez.

El partido concluyó sin goles y el último clasificado se tuvo que definir mediante la tanda de penales, donde en primera instancia apareció la figura del portero Miguel Martínez para tapar el penal a Otálvaro y luego la falta de eficacia de Gómez Sánchez, quien elevó su ejecución.