El 2 de Mayo, con norte claro, se anota en la final de la Copa Paraguay

El “Gallo” norteño obtuvo un merecido premio

El encuentro comenzó con una gran intensidad, lo cual se reflejó en un trámite de juego cortado y con mucho tráfico en la zona medular, sector donde se concentró la mayor parte de la lucha. Guaraní intentó tomar el protagonismo mediante la posesión del balón, mientras que Sportivo 2 de Mayo se mostró como un equipo diseñado para dañar a través de las transiciones rápidas.

La acción de peligro se hizo esperar; de hecho, la primera sensación de gol llegó justo al filo del descanso y fue a favor del ‘Gallo’, en una acción que nació de un tiro de esquina ejecutado por Molinas, que fue con efecto al primer poste, donde Marcelo Acosta se anticipó a Mario López y estrelló su cabezazo en el larguero de la portería defendida por Pérez.

En la segunda mitad, Felipe Giménez introdujo un par de cambios que le permitieron ajustar su esquema táctico. Esto provocó que el ‘Aborigen’ entrara en desesperación en su intento por adelantarse en el marcador. El ‘Gallo norteño’ no solo obstruyó eficazmente la propuesta ofensiva de Guaraní, sino que también encontró recursos para generar profundidad y crear peligro en ataque.

Superada la hora de partido, el conjunto norteño rompió el cero, con el tanto que inició con un balón largo de Sosa que Mario López desvió hacia el centro, hacia Ruiz Díaz, este asistió magistralmente al colar el esférico entre tres rivales, con ventaja, para que quede perfilado para la definición Marcelo Acosta, quien sacó el potente derechazo al palo izquierdo de Aldo Pérez que no tuvo tiempo de reacción.

Después del gol de la apertura, Guaraní reaccionó con más empuje que orden, yendo en busca de la paridad, que estuvo muy cerca de llegar sobre el final con una doble ocasión: primero, un derechazo de Miño se estrelló en el larguero y, en el rebote, Rodríguez cabeceó al poste. En medio de esta secuencia, los ‘Aborígenes’ reclamaron un penal. Se fue el partido con la histórica clasificación del Gallo consumándose la final entre equipos del interior.