El 1º de Marzo continúa en carrera en la Copa Paraguay

Componente del circuito de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el 1º de Marzo del barrio Santa María de Fernando de la Mora logró establecer una clara ventaja sobre el 3 de Mayo de General Garay, monarca departamental de Guairá y uno de los representantes de la Unión del Fútbol del Interior en la Copa Paraguay.

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El 3-0 marca a las claras la superioridad del conjunto tricolor, que en la primera fase había dejado fuera de carrera al Sport Colonial y que en la siguiente etapa lidiará con el vencedor del choque entre Atlético Campo Florido de José Leandro Oviedo (Itapúa) y Atlético Tembetary, de la División Intermedia.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: José Franco. Asistentes: Francisco Ramos y Lorena Miranda. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

3 de Mayo: Ariel Florentín; Richart Luna, Silvio Quiñónez, Francisco Britos (33’ Ramón Sánchez) y Luis Aguirre; Fernando Venialgo (84’ Samir Yassine), Guido Rodríguez, Juan Godoy y Cristhian Ortigoza (84’ Andrés Machuca); Wilson Silvero (84’ Aureliano Palacios) y Cristhian Sánchez (70’ Horacio Rotela). D.T.: Hugo Silvero.

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1° de Marzo: Hugo Mendieta; Francisco Sosa, Ramón Mancuello, Leonardo Benega y Elías Llanes; Willian Villalba (60’ Fernando Ramos), Fidencio Oviedo, Federico González (66’ César Núñez) y Lucas Maciel (60’ Elías Alarcón); Amalio Quintana (60’ Matías Medina) e Isabelino Fernández (76’ Dilan Molinas). D.T.: Gustavo Pereira.

Goles: 17’ y 62’ Isabelino Fernández, 92’ Dilan Molinas (1M). Amonestado: 58’ Leonardo Benega y 73’ César Núñez (1M).