Otra triple propuesta por la Copa Paraguay 2026

Seis equipos pugnarán a mitad de semana por el paso a la tercera fase de la Copa Paraguay, en la que entrarán a competir los clubes de la máxima categoría.
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La cartelera de mitad de semana de la “Copa de Todos” es la siguiente:
3 de Mayo de Guairá de Eugenio A. Garay (Caazapá, UFI) vs. 1º de Marzo de Marzo de Fernando de la Mora (Primera B)
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 13:00.
Árbitro: José Franco.
Asistentes: Francisco Ramos y Lorena Miranda.
Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.
Humaitá de Roque Alonso (Primera C) vs. Encarnación FC (División Intermedia)
Estadio: Villa Alegre.
Horario: 15:30.
Árbitro: Fernando Villalba.
Asistentes: Denis López y Edilson Florenciano.
Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.
Sport Colombia de Fernando de la Mora (Primera B) vs. Guaireña FC (División Intermedia)
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 18:00.
Árbitro: Juan Jara.
Asistentes: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres.
Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.