Copa Paraguay
22 de julio de 2026 a la - 10:02

Otra triple propuesta por la Copa Paraguay 2026

El estadio Municipal de Carapeguá albergará este miércoles dos partidos correspondientes a la segunda fase de la Copa Paraguay 2026.
El estadio Municipal de Carapeguá albergará este miércoles dos partidos correspondientes a la segunda fase de la Copa Paraguay 2026.

La cargada sexta semana de la Copa Paraguay 2026 propone para este miércoles el desarrollo de tres partidos, como ocurrió el martes. Dos juegos se desarrollarán en Carapeguá y uno en Encarnación.

Por ABC Color

Seis equipos pugnarán a mitad de semana por el paso a la tercera fase de la Copa Paraguay, en la que entrarán a competir los clubes de la máxima categoría.

Lea más: Benjamín Aceval golea y avanza a la tercera fase de la Copa Paraguay

La cartelera de mitad de semana de la “Copa de Todos” es la siguiente:

3 de Mayo de Guairá de Eugenio A. Garay (Caazapá, UFI) vs. 1º de Marzo de Marzo de Fernando de la Mora (Primera B)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 13:00.

Árbitro: José Franco.

Asistentes: Francisco Ramos y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Humaitá de Roque Alonso (Primera C) vs. Encarnación FC (División Intermedia)

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 15:30.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: Denis López y Edilson Florenciano.

Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

Sport Colombia de Fernando de la Mora (Primera B) vs. Guaireña FC (División Intermedia)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 18:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres.

Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.