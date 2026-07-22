Otra triple propuesta por la Copa Paraguay 2026

Seis equipos pugnarán a mitad de semana por el paso a la tercera fase de la Copa Paraguay, en la que entrarán a competir los clubes de la máxima categoría.

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La cartelera de mitad de semana de la “Copa de Todos” es la siguiente:

3 de Mayo de Guairá de Eugenio A. Garay (Caazapá, UFI) vs. 1º de Marzo de Marzo de Fernando de la Mora (Primera B)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

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Horario: 13:00.

Árbitro: José Franco.

Asistentes: Francisco Ramos y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Humaitá de Roque Alonso (Primera C) vs. Encarnación FC (División Intermedia)

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 15:30.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: Denis López y Edilson Florenciano.

Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

Sport Colombia de Fernando de la Mora (Primera B) vs. Guaireña FC (División Intermedia)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 18:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres.

Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.