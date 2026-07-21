Benjamín Aceval golea y avanza a la tercera fase de la Copa Paraguay

El conjunto albirrojo de Villa Hayes fue ampliamente superior y construyó su victoria gracias a los goles de Enmanuel Morales, Gabriel Acuña, Alcides Martínez y Willian Cuevas, quienes sellaron una actuación sólida para el equipo dirigido por Rubén Roussillón.
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Con este resultado, Benjamín Aceval continúa su histórica campaña en la Copa de Todos y tendrá ahora un desafío de mayor exigencia en la siguiente ronda, donde se medirá con Nacional, uno de los representantes de la Primera División del fútbol paraguayo, en busca de seguir dando la sorpresa en el certamen nacional.
Síntesis
Copa Paraguay 2026 – Fase 2 – Semana 6
10 de Julio de Villa Hayes 0-Benjamín Aceval de Villa Hayes 4
Estadio: Facundo Deleón Fossati. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Cristóbal Alderete y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.
10 de Julio de Villa Hayes: Edgar Brignardello; Arnildo Albarenga, Rodrigo Leguizamón, Juan Carísimo y Zacarías Cardozo (59’ Alfredo Simbrom); Junior Ortiz, Elías Giménez (59’ Esquibel Sinokoy), Edgar Cardozo (59’ Hugo Blanco) y Eliseo Maldonado; Nelson Pane (46’ Néstor Pedrozo) y Matías Pavón. D.T.: Hugo Cabrera.
Benjamín Aceval: Diego Gregor; Willian Cuevas, Inocencio Velázquez, Fernando Acuña y Aldo Morel; Armando Parra (60’ Loren Almirón), Alcides Martínez (60’ Óscar Prieto), Enmanuel Caballero (75’ Ariel Mendoza) y Gabriel Acuña (75’ Elías Romero); Enmanuel Morales y Roque Florenciañez (60’ Denilson Dávalos). D.T.: Rubén Roussillón.