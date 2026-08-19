Fernando de la Mora pone fin a la aventura del Deportivo Obrero

Componente del circuito de la División Intermedia, que es la segunda categoría de nuestro fútbol, el Fernando de la Mora cumplió con la lógica en la Copa Paraguay 2026 al eliminar al Deportivo Obrero de Capitán Bado, campeón departamental del Amambay, al que venció por 3-0.

Lea más: Acción en Santaní y Carapeguá por la Copa de Todos

El partido se desarrolló en la tarde de este miércoles en el estadio del Unión Agrícola de San Estanislao, bajo la conducción arbitral de Fabio Villalba.

Al minuto 6, Sebastián Chaparro adelantó al Prócer, que configuró la goleada con el doblete de Claudio Orquiola, quien “facturó” a los 66 y 68, en momentos en los que los badeños acusaron el desgaste físico.

Para llegar a esta fase, Deportivo Obrero debió superar dos obstáculos, contra Deportivo Ñepytyvó de Yby Yaú (Concepción), en los penales, y ante el Olimpia de Itá, de la Primera B, en tiempo normal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la etapa anterior, el Fernando de la Mora aplicó una tremenda paliza al Atlético Colegiales, de la “B”, al que aplastó por 11-0. Su rival en octavos surgirá del duelo entre el tricampeón Libertad y Tacuary.

Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Cristóbal Alderete y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Deportivo Obrero: James de Sousa; Marcelino Barrios (59’ Alan González), Ángel Benítez (78’ Alexander Rodas), Douglas Firmino y Marcio Ortiz (46’ Adilson Valdovinos); Mauro Ferreira, Junior González, Nelson Agüero (59’ Álvaro Ledezma) y Rodrigo Firmino; Derlis Pereira y Rodrigo Melo (78’ Matheus do Nascimento). D.T.: Pedro Cristaldo.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Aquiles Palacios, Miguel Pereira, Emigdio Bobadilla (46’ José Ojeda) y Elías Bóveda; Derlis Almada (67’ Ángel Olmedo), Augusto Franco (56’ Luciano Taboada), Jorge Jara (73’ Álbaro Lugo) y Claudio Orquiola; Alexis Ledesma y Sebastián Chaparro (73’ Luis Galeano). D.T.: Carlos Recalde.

Goles: 6’ Sebastián Chaparro, 66’ y 68’ Claudio Orquiola (FM). Amonestados: 8’ Jorge Jara (FM) y 86’ Rodrigo Firmino (DO).