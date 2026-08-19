Acción en Santaní y Carapeguá por la Copa de Todos

La novena semana de la Copa Paraguay comprende el desarrollo de encuentros de la tercera fase (dieciseisavos de final). En esta jornada entrarán en acción un club de la máxima categoría, dos de la División Intermedia y uno de la Unión del Fútbol del Interior.

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En San Estanislao (departamento de San Pedro), lidiarán el Deportivo Obrero de Pedro Juan Caballero y Fernando de la Mora de Asunción. El clasificado jugará en octavos de final con el vencedor del choque entre Libertad y Tacuary.

En Carapeguá (departamento de Paraguarí) medirán fuerzas Paraguarí AC y Sportivo Luqueño. El vencedor cotejará en la siguiente instancia de la Copa de Todos con el triunfador del enfrentamiento entre Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y Olimpia.

El programa

Deportivo Obrero vs. Fernando de la Mora

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Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola de Santaní).

Horario: 14:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Paraguarí AC vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 16:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.