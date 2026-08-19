Luqueño sufrió, pegó en los momentos justos a Paraguarí y avanzó a octavos

Fue un partido de trámite parejo que brilló más por la intensidad que por la estética, con un desarrollo desordenado y ocasiones generadas a base de acciones aisladas. El Sportivo Luqueño, por su condición de equipo de la máxima categoría, estaba llamado a asumir el protagonismo; sin embargo, Paraguarí —representante de la División Intermedia que presentó un plantel alternativo para priorizar su lucha por la permanencia— terminó dictando el ritmo del encuentro.

La aproximación más clara del auriazul llegó a través de una pelota parada que, en principio, no traía mayor peligro. Sin embargo, el uruguayo Lucas Morales se encargó de inyectarle suspenso: apareció desde atrás para controlar el esférico dentro del área, se perfiló entre los defensores para encontrar ángulo y sacó un potente derechazo cruzado que pasó a centímetros del poste derecho del arco defendido por Jorge Chena.

Sin embargo, en el arranque de la complementaria, el equipo dirigido por Hernán Rodrigo López se encontró con un gol de vestuario. La jugada nació de una trepada por la izquierda de Álvaro Martínez, quien desde tres cuartos de cancha sacó un centro preciso para Iván Maggi; este, ubicado en la frontal del área grande, demostró gran calidad técnica con un cabezazo colocado que se coló en el ángulo superior derecho del arco de Jorge Chena.

Con la ventaja a su favor, el Sportivo Luqueño administró mejor el partido, jugó con la desesperación del rival y dispuso de varias ocasiones para ampliar la diferencia. Entre las más claras, Lautaro Comas recibió un pase profundo de Iván Maggi, ganó por la izquierda y cedió el balón a Óscar Ruiz; sin embargo, este último se perdió el tanto en la boca del arco al rematar con su pierna menos hábil, encontrando la oportuna reacción y bloqueo del arquero Jorge Chena.

Pero recién sobre el final del encuentro, el elenco auriazul dio el golpe de gracia. Aprovechando los espacios que dejó Paraguarí en su desesperado afán por alcanzar el empate, Óscar Ruiz escapó por la izquierda y envió un centro rasante que Marcelo Pérez conectó de primera. Con este tanto, Luqueño aseguró su clasificación a los octavos de final, instancia donde aguarda por el vencedor del duelo entre Olimpia y Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar.