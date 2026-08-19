Copa Libertadores
19 de agosto de 2026 a la - 17:05

Cerro Porteño vs. Palmeiras: octavos de final de la Libertadores en vivo

Cerro Porteño recibe hoy desde las 19:00, a Palmeiras en La Nueva Olla por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Con un estadio totalmente “sold-out”, el “Ciclón” buscará hacer pesar su localía ante un gigante brasileño que llega con todo su peso histórico. Seguilo por ABC.

Por ABC Color

La caldera azulgrana promete ser un factor incalculable. Las entradas volaron en cuestión de horas y el coliseo de Barrio Obrero vibra con más de 40.000 almas alentando al equipo, impulsadas por el valioso 1-1 conseguido en la ida en São Paulo.

El conjunto dirigido por Ariel Holan tiene la obligación de romper la historia, ya que Palmeiras se mantiene invicto jugando en Asunción y domina el historial general del cruce con 10 victorias frente a 3 de los paraguayos en 19 enfrentamientos coperos.

Además, ambos planteles llegan entre algodones y mermados por las lesiones, lo que obligará a los entrenadores a apelar al carácter y la estrategia para quedarse con el boleto a los cuartos de final. El ganador de esta llave ya espera rival en la siguiente instancia, el cual saldrá del cruce entre Liga de Quito y Mirassol.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: minuto a minuto en vivo

A qué hora juega Cerro Porteño vs. Palmeiras y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño enfrenta hoy a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026. Conozca a qué hora es el partido y en qué canal ver en vivo.

Jorge Morel (5), futbolista de Cerro Porteño, discute con Alexander Barboza (2), jugador de Palmeiras, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Nubank Arena, en São Pauo, Brasil.
Jorge Morel (5), futbolista de Cerro Porteño, discute con Alexander Barboza (2), jugador de Palmeiras, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Nubank Arena, en São Pauo, Brasil.

Conmebol permitió a Cerro los fuegos pirotécnicos desde la...

Conmebol autorizó a Cerro Porteño el uso de juegos de pirotecnia para el recibimiento contra Palmeiras por la Copa Libertadores 2026.

Cerro Porteño, River Plate.
El recibimiento de la hinchada de Cerro Porteño ante River Plate.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: Los 25 convocados de Ariel Holan

Cerro Porteño enfrenta hoy a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ariel Holan convocó a 25 jugadores.

Juan Manuel Iturbe, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 5 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Juan Manuel Iturbe, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 5 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Iturbe y la revancha con Palmeiras: “Practicamos penales, pero pensamos ganarlo en cancha”

Juan Manuel Iturbe palpitó la revancha de Cerro Porteño frente a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Juan Manuel Iturbe (c), jugador de Cerro Porteño, en la formación protocolar de un partido frente a San Lorenzo por la fecha 5 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Juan Manuel Iturbe (c), jugador de Cerro Porteño, en la formación protocolar de un partido frente a San Lorenzo por la fecha 5 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Dos bajas confirmadas en Cerro Porteño para la vuelta con Palmeiras

Cerro Porteño recibe a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ariel Holan no recuperó a dos titulares.

Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Holan y el desafío ante Palmeiras: “Queremos sustentar una mística copera”

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan, ya piensa en el decisivo compromiso internacional y habló de los penales, la situación de los lesionados y la importancia del respaldo de la hinchada. Además, explicó los tres pilares sobre los que pretende construir su proyecto al frente del Ciclón.

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan, ya piensa en Palmeiras, el duelo revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores.
El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan, ya piensa en Palmeiras, el duelo revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los dos titulares de Cerro Porteño que entrenaron con normalidad y llegarían ante Palmeiras

Ariel Holan recuperó hoy a dos titulares: ambos entrenaron con normalidad y estarían a disposición para la revancha de Cerro Porteño con Palmeiras.

Joven con camiseta gris y auriculares, sosteniendo botella y maleta, rodeado de otros con camisetas rojas en un ambiente informal.
César Bobadilla, jugador de Cerro Porteño, durante la llegada del plantel al estadio Río Parapití para el partido frente a 2 de Mayo para la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.