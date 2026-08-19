Cerro Porteño vs. Palmeiras: octavos de final de la Libertadores en vivo

La caldera azulgrana promete ser un factor incalculable. Las entradas volaron en cuestión de horas y el coliseo de Barrio Obrero vibra con más de 40.000 almas alentando al equipo, impulsadas por el valioso 1-1 conseguido en la ida en São Paulo.

El conjunto dirigido por Ariel Holan tiene la obligación de romper la historia, ya que Palmeiras se mantiene invicto jugando en Asunción y domina el historial general del cruce con 10 victorias frente a 3 de los paraguayos en 19 enfrentamientos coperos.

Además, ambos planteles llegan entre algodones y mermados por las lesiones, lo que obligará a los entrenadores a apelar al carácter y la estrategia para quedarse con el boleto a los cuartos de final. El ganador de esta llave ya espera rival en la siguiente instancia, el cual saldrá del cruce entre Liga de Quito y Mirassol.

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