Doble duelo Primera vs. Intermedia por la Copa Paraguay

Los partidos a disputarse corresponden a la tercera fase (dieciseisavos de final) de la Copa Paraguay, marcando la intervención del vigente campeón del evento, General Caballero de Juan León Mallorquín.

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El Rojo del Alto Paraná, que compite en la División Intermedia y que se encuentra en la zona de ascenso, lidiará con Rubio Ñu, del círculo privilegiado, pero en línea de descenso.

El ganador de este duelo medirá en octavos al triunfador del enfrentamiento entre Cerro Porteño y Resistencia.

El segundo partido de la jornada será protagonizado por Sol de América y Sportivo Trinidense. El vencedor cotejará en la próxima instancia con el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

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El programa

General Caballero JLM vs. Rubio Ñu

Estadio: Luis Salinas, Itauguá.

Horario: 16:00.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Sol de América vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Óscar Hugo Sosa, Nueva Asunción (Chaco’i).

Horario: 18:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Esteban Testta y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.