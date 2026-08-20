Libertad sufrió pero clasificó en los penales ante un aguerrido Tacuary

El compromiso se desarrolló tal como estaba trazado en los papeles previos: con un claro monólogo de Libertad. Pese a alinear una formación mixta y propiciar el estreno de su reciente fichaje, Luciano Nequecaur, el Guma careció de la profundidad necesaria para incomodar al arquero Jorge Pucheta. Tacuary, por su parte, asumió un libreto ultra conservador, enfocado exclusivamente en blindar su portería y renunciando prácticamente a cualquier intentona ofensiva.

El Gumarelo hizo circular el esférico de banda a banda, monopolizando el campo rival pero sin hallar las grietas en el cerrojo defensivo de un rival que, más que nunca, jugó «a lo Tacuary». Entre las contadas y tímidas aproximaciones, destacó un centro desde la izquierda de Luciano Nequecaur que fue interceptado in extremis por el guardameta Jorge Pucheta, justo cuando a sus espaldas Joaquín Bogarín se alistaba para empujar el balón a la red.

En la recta final de la primera mitad, un polémico fallo del árbitro Álvaro Giménez condicionó aún más al Buque barriojarense. El juez le mostró la tarjeta roja directa a Juan Nieva tras una disputa de balón por abajo, en la que el jugador apenas soltó el antebrazo. Fue un leve contacto sobre Agustín Manzur, quien exageró la caída para impresionar al árbitro; una simulación que el colegiado compró sin dudar para decretar la expulsión.

En el complemento, Haedo Valdez movió sus fichas con variantes ofensivas para intentar romper el cerrojo defensivo del elenco de Barrio Jara, replegado por completo en su campo para sostener la igualdad. La primera gran ocasión de Libertad nació de un tiro de esquina en corto: Bogarín jugó para Sanabria y este envió un centro preciso al área para el cabezazo de Rojas, cuyo remate se estrelló violentamente contra el travesaño.

Resultó la única ocasión clara de peligro para un Libertad impreciso, cuyos constantes errores facilitaron la férrea labor defensiva de Tacuary. El conjunto de Barrio Jara cumplió su objetivo de sostener la portería a cero y llevar la resolución a la tanda de penales. Allí, el disparo elevado de Jesús Servín y el cobro de Luiz Martínez tapado por Víctor Rojas terminaron encarrilando la clasificación del Gumarelo, pese a que Nicolás Freire había malogrado su ejecución.

Con la ajustada victoria ante el representante de la División Intermedia, el tres veces campeón del torneo de itengración (2019, 2023 y 2024), logró instalarse entre los 16 mejores del certamen, donde se encontrará con Fernando de la Mora, también de la segunda categoría, que ayer goleó por 3-0 a Deportivo Obrero de Capitán Bado, que milita en la UFI, para avanzar de fase.