Recoleta FC: De Luque al nido canario

A principios de temporada, el aurinegro Recoleta FC, presidido por Luis Antonio Vidal, recurrió a un atleta que compitió en la LLF (Liga Luuqueña de Fútbol) y se convirtió en una grata revelación profesional: Brahian Vidal Ferreira (23), por lo que recurre a la misma estrategia, en esta ocasión como fichaje a futuro de Éder Barreto, ya que el libro de pases se encuentra cerrado.

Lea más: Acople del albirrojo Romero

Éder es mediapunta y con 21 años llevar un recorrido importante detrás de la pelota: Sport Primavera, Nacional, volvió a su club de origen, luego militó en 20 de Julio, desde donde pasó a Julio Correa, en el que marcó nueve goles en la campaña consagratoria.

Barreto, del barrio Primavera (Yaguarete Cora) ya se acopló al plantel recoletano para un periodo de adaptación al trabajo que es mucho más exigente al que venía cumpliendo, pero que le brindará ingresos superiores, en una experiencia similar a la vivida por Brahian Vidal, quien ahora es seguido por clubes del exterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy