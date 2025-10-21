Recoleta FC analiza ofertas por Ferreira y Romero

El primer ofrecimiento concreto recibido por Recoleta FC es por Brahian Vidal Ferreira (23 años) y proviene de España.

En caso de registrarse la operación, sería todo un logro para el club aurinegro, que esta temporada fichó al velocista que venía compitiendo a nivel amateur.

La segunda propuesta documentada llega de Argentina y es por Lucas Ramón Romero (23), integrante de la selección nacional y potencial mundialista, quien arribó a principios del ciclo al nido del Canario, cuyas autoridades llegaron a un acuerdo con Tacuary para la adquisición del 50 por ciento de los derechos económicos.

Igualmente existen sondeos de Brasil por el centroatacante Hugo Alexander Sandoval (25).

“Nuestro deseo es asegurar la permanencia (que está encaminada), tratar de clasificar a una copa internacional y no desmembrar todo el grupo”, expresó a nuestro diario Luis Vidal.