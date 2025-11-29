Recoleta FC: Vidal establece récord de longevidad en el fútbol paraguayo

El presidente de Recoleta FC, Luis Vidal Velázquez, participó el jueves en el juego de la última fecha del Clausura 2025, en el empate sin goles con Nacional, en el Independiente de Campo Grande y del que también intervino su hijo, Thiago Vidal, alistado de titular.

Con 51 años, 11 meses y 20 días, Vidal es el más veterano en el profesionalismo, superando una marca establecida en la pandemia.

El sábado 20 de febrero de 2021, el 12 de Octubre de Itauguá perdía en casa por 5-0 contra Sol de América. El preparador de arqueros, Nelson Bernal, se vistió de corto para completar la planilla debido al masivo contagio del covid-19 de los integrantes del plantel. Y ya que estaba, ingresó al minuto 87, con 49 años y 28 días.

La tardía inclusión de Vidal, al minuto 90, en sustitución de Facundo Echeguren, fue motivo de algunos comentarios negativos que referían que su presencia se daba de manera simbólica, casi honorífica, cuando el protagonista tuvo la preparación adecuada para actuar por un tiempo mayor. Su apariencia física era muy buena, sobre todo para un nacido en el lejano 1973.

El titular aurinegro se fichó en Tacuary en 1987. Su carrera no tuvo continuidad al priorizar su formación académica, la que le permitió una rápida incursión al ámbito laboral-empresarial.

Vidal disputó con Sol de América la Copa República. En el 2005 debutó en el profesionalismo en Sportivo Luqueño, en el que estuvo durante dos temporadas. También jugó en Ameliano y Trinidense. El delantero ostenta cuatro ascensos como atleta y en los últimos siete años viene disputando torneos oficiales en duelos puntuales.