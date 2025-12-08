Deportivo Recoleta
Recoleta FC: Soñada temporada canaria

Luis Antonio Vidal Velázquez, presidente de Recoleta, capta la selfie con Lucas Ramón Romero, puntal en la campaña canaria e integrante de la selección paraguaya.
Permanencia en Primera, clasificación a la Copa Sudamericana y consolidación de figuras que antes del inicio del ciclo eran poco conocidas. Una temporada soñada del Recoleta FC, que palpita con un importante ingreso con la transferencia de Lucas Ramón Romero.

El presidente de Recoleta, Luis Antonio Vidal, se desplazó a Porto Alegre para dialogar con representantes de un club poderoso gaúcho que pretende contar con los servicios del integrante de la selección paraguaya.

En principio, un club grande de Chile tiene la prioridad para fichar al atleta, natural de Choré (San Pedro). En caso de que la operación caiga, se presenta una opción inmejorable en Brasil, teniendo en cuenta la magnitud de la institución que pretende a Romero, que a sus 23 años demuestra un gran crecimiento.

Panchito López de Choré, Libertad, Tacuary y Recoleta, el recorrido del volante considerado por Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo 2026. El salto internacional es precisamente para que siga evolucionando.

Otros jugadores que están en la danza de la transferencia son Gonzalo Falcón y Brahian Vidal Ferreira.