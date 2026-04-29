Jorge González luego del empate de Recoleta: “Creo que buscamos por todos lados”

Tras el encuentro, el estratega Jorge González Frutos analizó el desempeño de sus dirigidos y no ocultó la sensación que le dejó el resultado. “Tristeza en primer lugar, porque creo que buscamos por todos lados: por dentro, por fuera. Tuvimos muy buena posesión del balón. Un partido de Copa que lo estamos aprendiendo a jugar, como se diría. No es fácil a veces, y nos tocó a nosotros hacer ese tipo de planteamiento allá en Brasil; cuando se te cierra mucho”.

El técnico profundizó en el plan de juego inicial, lamentando la falta de un finalizador que pudiera capitalizar las proyecciones de los futbolistas más rápidos. “Hicimos, creo, lo correcto en meter gente joven con buena velocidad, pero no tuvimos lastimosamente a quien pueda concretar el gol. En el primer tiempo creo que aquella jugada de Thiago Vidal, si entraba, más se iba a abrir para nosotros el partido y capaz completamos otro; pero es como lo hablamos con los jugadores. Necesitábamos hacer un gol temprano y tratar de abrir esa defensa que sabíamos que iba a estar bien cerrada, por todo lo que ya vimos de ellos”.

Sobre el planteamiento del rival, González Frutos reconoció que la visita cumplió su objetivo y que Recoleta incluso estuvo cerca de quedarse con las manos vacías por desatenciones propias. “Es un partido que es para analizarlo mucho y bien. El contrario también juega y para mí hizo un muy buen planteamiento; vino a quitar lo que ellos vinieron a buscar. Es más, casi por errores nuestros casi se llevaron los tres puntos también, si no era por algunas coberturas y por Ferreira”.

Al desglosar las acciones individuales, el DT rescató el volumen de juego, aunque señaló la falta de jerarquía y los errores de lectura en los metros finales: “Para mí no jugamos tan mal. Hay que acordarse que ese disparo de Allan Wlk y en ese lugar no estaba Thiago. Hay que ver que Junior Noguera hacía un disparo de media distancia y que va por el palo. En el segundo, a veces esa ansiedad... la de Pedro, en la falta de jerarquía, yo lo podría decirlo así; en la cual él encara y, sabiendo que el arquero ya se va arrastrando, hace un pase”.

En el mismo sentido, detalló cómo los pequeños detalles privaron al equipo de un posible penal o del rebote salvador en la última línea: “Podría encararle al arquero y le tocaba y era penal. Son pequeños detalles, o las últimas de Chito en la cual quita muy bien al arquero, pero no había ningún jugador para el rebote en ese momento; porque el designado a estar en ese sector era justamente él”.

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Finalmente, el entrenador hizo énfasis en que este es un hecho aislado dentro de una campaña goleadora y que el trabajo se centrará en recuperar la efectividad: “Trabajarlo, ocuparnos de esas situaciones y generar mejores ocasiones y, sobre todo, poder embocarlo. Creo que somos un equipo que en nuestro cuarto partido en la Sudamericana, y los tres anteriores, hemos hecho goles. Esta es la primera vez que no lo hacemos, pero en el torneo local tenemos varios goles; estamos segundo en ese sentido. Cuando no se te abre el arco, no se te abre el arco. Hay veces que la primera que patea ya va adentro y ocurre otras situaciones, pero esta vez no pudo ser”.