Video: El gol de la histórica clasificación de Recoleta FC

Recoleta FC marcó historia en la Copa Sudamericana: El Canario derrotó 1-0 a San Lorenzo de Almagro, campeón de la Copa Libertadores 2014, en el Nuevo Gasómetro y clasificó a los octavos de final. El Funebrero estaba obligado a ganar para culminar primero y no falló. Allan Wlk, a los 36 minutos, anotó el único tanto del épico triunfo en Buenos Aires.

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El gol de la victoria de Recoleta FC

¿A qué rival enfrenta Recoleta FC en octavos de Copa Sudamericana?

Recoleta FC está en octavos de final y jugará la serie ante un ganador de los playoffs de octavos de final, que enfrentará a un segundo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y un tercero de la Copa Libertadores. Los partidos del Canario serán del 11-13 de agosto con la ida y 18-20 del mismo mes con la vuelta. El sorteo es este viernes al mediodía en la Conmebol.