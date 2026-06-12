Recoleta FC ya cuenta con el reemplazante de Wlk

Los fichajes de Recoleta FC para el segundo tramo de la temporada serán puntuales, debido a la amplitud del plantel que dirige técnicamente Jorge González Frutos.

El traspaso del atacante Allan Wlk Duré es casi un hecho, debido a la cantidad de clubes interesados en el surgido en Olimpia.

Por ese motivo, el Canario aseguró el concurso del impetuoso “9” argentino Paul Charpentier, de 26 años.

“El hombre cartera” es conocido en nuestro medio por haber militado en Sportivo Luqueño, Guaraní, Sportivo Trinidense y Atlético Tembetary.

El ariete estuvo últimamente en el Orense de Ecuador, en el que apenas disputó siete partidos, sin poder anotar.

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La siguiente incorporación sería el volante uruguayo Alejandro Silva (36), quien cumpliría su segundo ciclo en la institución aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal.

“Reco” inicia la semana próxima su preparación para el cargado segundo semestre, que contempla el campeonato Apertura, que arranca el 24 de julio, la Copa Paraguay, que se encuentra en pleno desarrollo y la Copa Sudamericana.

En los octavos de final de La Gran Conquista, el Canario jugará con el ganador del repechaje entre Boca Juniors y O’Higgins de Chile, que lidiarán entre el 23 y el 30 de julio.