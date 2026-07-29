Clima en Paraguay: seis departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el sur y este.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” para seis departamentos: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Alto Paraná y Canindeyú.

Las precipitaciones continuarían mañana, jueves, aunque limitadas al norte y este del país. El viernes solo se esperan lluvias dispersas en el norte.

Persiste el calor

El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 24 grados a nivel nacional.

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Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 22 °C 32 °C San Pedro 20 °C 31 °C Caacupé 22 °C 31 °C Villarrica 19 °C 29 °C Coronel Oviedo 20 °C 29 °C Caazapá 19 °C 29 °C Encarnación 18 °C 27 °C San Juan Bautista 20 °C 28 °C Paraguarí 20 °C 29 °C Ciudad del Este 21 °C 28 °C Asunción 22 °C 31 °C Pilar 20 °C 27 °C Pedro Juan Caballero 22 °C 31 °C Salto del Guairá 20 °C 29 ºC Pozo Colorado 22 °C 33 °C Fuerte Olimpo 24 °C 37 °C Mariscal Estigarribia 22 °C 34 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.