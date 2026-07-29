Clima en Paraguay: seis departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el sur y este.
Desde poco después de las 5:00 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” para seis departamentos: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Alto Paraná y Canindeyú.
Las precipitaciones continuarían mañana, jueves, aunque limitadas al norte y este del país. El viernes solo se esperan lluvias dispersas en el norte.
Persiste el calor
El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 24 grados a nivel nacional.
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|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
22 °C
32 °C
San Pedro
20 °C
31 °C
Caacupé
22 °C
31 °C
Villarrica
19 °C
29 °C
Coronel Oviedo
20 °C
29 °C
Caazapá
19 °C
29 °C
Encarnación
18 °C
27 °C
San Juan Bautista
20 °C
28 °C
Paraguarí
20 °C
29 °C
Ciudad del Este
21 °C
28 °C
Asunción
22 °C
31 °C
Pilar
20 °C
27 °C
Pedro Juan Caballero
22 °C
31 °C
Salto del Guairá
20 °C
29 ºC
Pozo Colorado
22 °C
33 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
37 °C
Mariscal Estigarribia
22 °C
34 °C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.