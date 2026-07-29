Clima
29 de julio de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: seis departamentos en alerta por tormentas

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El pronóstico meteorológico para este martes en Paraguay anticipa lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. Seis departamentos están bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el sur y este.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” para seis departamentos: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Alto Paraná y Canindeyú.

Las precipitaciones continuarían mañana, jueves, aunque limitadas al norte y este del país. El viernes solo se esperan lluvias dispersas en el norte.

Persiste el calor

El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 24 grados a nivel nacional.

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CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

22 °C

32 °C

San Pedro

20 °C

31 °C

Caacupé

22 °C

31 °C

Villarrica

19 °C

29 °C

Coronel Oviedo

20 °C

29 °C

Caazapá

19 °C

29 °C

Encarnación

18 °C

27 °C

San Juan Bautista

20 °C

28 °C

Paraguarí

20 °C

29 °C

Ciudad del Este

21 °C

28 °C

Asunción

22 °C

31 °C

Pilar

20 °C

27 °C

Pedro Juan Caballero

22 °C

31 °C

Salto del Guairá

20 °C

29 ºC

Pozo Colorado

22 °C

33 °C

Fuerte Olimpo

24 °C

37 °C

Mariscal Estigarribia

22 °C

34 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.