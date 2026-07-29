Vecinos viven en zozobra y temen perder casas por maniobras del Grupo Vázquez

“Todos estamos temerosos. Si a ella le hicieron esto, a cualquiera de los pocos que quedamos nos lo van a hacer”, declaró María Sánchez, pobladora del barrio Mbocayaty (La Piedad) de Asunción, tras acompañar a su vecina Mirian Ramírez a la sede del Ministerio Público.

Ramírez acudió a la Fiscalía para responder a una denuncia por presunta invasión de inmueble, formulada por Rodolfo Manuel Fernández Almada. Sin embargo, en el barrio nadie conoce a Fernández Almada, a quien los vecinos señalan como un presunto testaferro del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez.

Días atrás, Ramírez fue víctima de un violento procedimiento extrajudicial: guardias privados derribaron murallas del fondo de su vivienda –donde reside desde hace más de 20 años–, forzaron accesos, arrojaron sus muebles a la vía pública y le sustrajeron dinero en efectivo, según la denuncia.

“Echaron la muralla y ya estaban esperando la grúa”, relató Ramírez. La demolición total de su casa solo pudo evitarse gracias a la rápida intervención de sus vecinos, quienes se interpusieron para frenar el avance de los maquinarias. Según denuncias de los pobladores, detrás de las presiones se hallaría el proyecto de construcción del barrio cerrado Ueno.

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“Concejales responsables”

Ante la escalada del conflicto, el director jurídico de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, desligó a la Intendencia y sostuvo que la responsabilidad legal sobre el arrendamiento y la venta de lotes municipales recaen exclusivamente en la Junta Municipal. “Nosotros solo emitimos dictámenes donde se aconseja aprobar o vetar esas resoluciones”, alegó.

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Por su parte, el concejal Humberto Blasco (PLRA) anunció la presentación de una minuta verbal para exigir datos precisos sobre la ocupación y el estado de regularización de los lotes colindantes al proyecto del Grupo Vázquez. Apunta a transparentar quiénes son los verdaderos ocupantes, si existen trámites de regularización y en qué año se iniciaron.

A su turno, el concejal Daniel Ortiz (ANR) planteará hoy solicitar al intendente Luis Bello (ANR) un mapa de situación detallado de todos los predios municipales de la zona, junto con la ubicación exacta de los expedientes de regularización presentados formalmente por las familias del barrio.