Fútbol
29 de julio de 2026 a la - 10:52

Nacional vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El Arsenio Erico será escenario del duelo entre Nacional y Olimpia.
El Arsenio Erico será escenario del duelo entre Nacional y Olimpia.

Olimpia y Nacional disputan hoy la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional y Olimpia juegan hoy en el torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. La Academia de Víctor Bernay y el Decano de Pablo “Vitamina” Sánchez juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico, en barrio Obrero con arbitraje de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Nacional y Olimpia van por la primera victoria en el Clausura

Nacional vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Nacional vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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