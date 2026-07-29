Militar ebrio choca contra columna y su auto se incendia en Paraguarí

Un efectivo militar que manejaba en total estado de ebriedad protagonizó un violento accidente sobre la Ruta Departamental D023, en la jurisdicción de Paraguarí. Su rodado chocó contra una columna de cemento y terminó consumido por las llamas, aunque el conductor logró salvarse milagrosamente.

El suceso se registró el pasado 26 de julio, a las 09:00. El vehículo involucrado fue un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz, de color negro, con matrícula N° BRK278, que se encontraba al mando de Enrique Daniel Rojas Díaz, paraguayo, soltero, de 31 años de edad.

El conductor es un personal militar con el grado de sargento ayudante de Infantería, con destino en la Primera División (Barrio Tacumbú) y domiciliado en la compañía Yaguarón Yurú de Pirayú.

De acuerdo con el reporte emitido por la Comisaría 20ª de Cerro León, el automóvil se desvió de su trayecto y fue a impactar frontalmente contra una columna de cemento y hormigón armado. Tras el fuerte impacto, el motor y la estructura del rodado comenzaron a arder de inmediato, provocando un incendio que calcinó el vehículo en su totalidad.

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A pesar de la magnitud de la colisión y del fuego, el sargento logró salir del habitáculo por sus propios medios antes del incendio y resultó ileso.

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Posteriormente, el conductor fue trasladado hasta la base de la Patrulla Caminera en Paraguarí, donde le practicaron la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 0,681 mg/l, confirmando que circulaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El hecho se comunicó al asistente fiscal de Turno de Paraguarí, abogado Ancelmo Molinas, quien dispuso que el conductor se retire del lugar una vez labrada el acta de procedimiento de rigor.