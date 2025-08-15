Beccacece: Ecuador aspira a ganar a Paraguay y Argentina y terminar lo más alto posible

“Si eso nos favorece para encarar el sorteo de los grupos mundialistas, en buena hora, pero lo importante será que si alcanzamos eso nos sirva para lo que buscaremos en cada partido en el Mundial”, precisó en una rueda de prensa Beccacece, cuyo equipo ya se aseguró en el último partido ante Perú su clasificación para la Copa del Mundo de 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Ecuador ocupa el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, con 25 puntos, contra los 35 del líder Argentina, y el próximo 4 de septiembre visitará a Paraguay, en Asunción, y cerrará cinco días después de local ante Argentina, en Guayaquil.

El seleccionador insistió en que los partidos contra Paraguay y Argentina, servirán para tratar de mostrar lo que Ecuador pretenderá llevar a la práctica en cada partido durante el Mundial.

“Durante el Mundial enfrentaremos a grandes potencias, contra los que queremos dar la sorpresa, porque contamos con jugadores muy comprometidos y de gran crecimiento”, dijo Beccacece.

El argentino se mostró conforme con la evolución de la Tri desde que asumió sus riendas, ya que consideró que han podido desarrollar una buena cantidad de variantes que han dado buenos resultados, si bien aclaró que ya no tendrán más futbolistas invitados a los entrenamientos.

No obstante, Beccacece dijo que, entre el 26 y 28 de agosto, realizará un microciclo con jugadores juveniles y algunos de los profesionales, dependiendo de las posibilidades de los clubes que tienen sus compromisos en los torneos locales e internacionales.

El seleccionador insistió en que “el amor por el proceso eliminatorio ha sido fundamental”, con jugadores jóvenes y experimentados.

“Creo que tenemos más juventud que experiencia, con un muy buen crecimiento futbolístico, para lo cual, les ha costado mucho, pero han logrado sobresalir”, valoró el técnico.

Tras los partidos contra Paraguay y Argentina en el cierre de las eliminatorias, Beccacece precisó que Ecuador jugará amistosos en octubre ante Estados Unidos y México, y que en noviembre los rivales serán Canadá y Nueva Zelanda.

“En marzo, estamos por confirmar, pero ojalá puedan ser rivales de mucha exigencia provenientes de Europa, Asia, africanos, que nos permitan medirnos con los mejores y lo bueno será que con los que nos vamos a enfrentar sean rivales que van a estar en el Mundial”, expresó el técnico.

