La FPF anuncia la salida de Óscar Ibáñez y comienza la búsqueda de un nuevo DT

La FPF expresó su “más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso” asumidos en las últimas seis fechas de las eliminatorias. Ibáñez, quien asumió el cargo a principios de año con la misión de revertir el mal desempeño del equipo, no logró el objetivo, dejando a la selección fuera de la próxima Copa del Mundo.

Bajo su dirección, el equipo sumó cinco puntos en seis partidos, con un registro de una victoria, dos empates y tres derrotas. Estas cifras son idénticas a las de su predecesor, Jorge Fossati, quien también dirigió seis encuentros de eliminatorias. Como resultado, Perú cerró su peor campaña histórica, con apenas 12 puntos en total.

En su comunicado, la FPF aseguró que la selección peruana “inicia una nueva era con optimismo y visión de futuro”, como parte de un “Plan de Reestructuración Institucional”. Según la federación, este proceso de transformación busca fortalecer las capacidades técnicas, deportivas y administrativas.

La FPF ha señalado que la elección del nuevo cuerpo técnico será el resultado de una “evaluación exhaustiva”, donde se buscará un perfil que esté alineado con la visión estratégica de la institución. Con la salida de Ibáñez, el fútbol peruano inicia una etapa crucial para su futuro.

Fuente: EFE