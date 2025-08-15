General Caballero JLM: Adaptación al césped sintético

Para los componentes de la dotación “militar” del General Caballero de Juan León Mallorquín, dirigidos por Humberto Jesús Ovelar, actuar sobre el césped artificial no es novedad, ya que el campo alternativo del estadio Ka’arendy cuenta con esta pista y entrenan con frecuencia.

La movilización de esta jornada sirvió como una especie de adaptación al terreno de dimensiones reglamentarias.

El choque contra Recoleta FC, por la novena fecha del Clausura 2025, se desarrollará mañana en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 18:30.

Los altoparanaenses vienen de dos victorias seguidas, contra Ameliano y Tembetary, teniendo la expectativa de prolongar este buen momento que contrasta con la angustia del bajo promedio.

La delegación roja suele hospedarse en Asunción. Como la capacidad hotelera en la capital del país está prácticamente cubierta por los Juegos Panamericanos Junior, los integrantes del plantel se alojan en el centro de San Bernardino, en un establecimiento familiar del presidente de la institución, Dr. Julio César Aldama.