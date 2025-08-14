Copa Paraguay: Minga Guazú elimina a Luqueño

Un enfrentamiento de la tercera fase de la Copa Paraguay en el que se invirtieron los roles. Dio la sensación que el equipo profesional era el Deportivo Minga Guazú y el amateur, el Sportivo Luqueño, que no inquietó al portero adversario durante gran parte del espectáculo, algo inconcebible para un conjunto que debería haber marcado una clara diferencia por su mejor preparación.

El representante altoparanaense le puso tanta polenta que perdió a su centrodelantero Fredy Morales por una lesión muscular. Apretó y generó una serie de tiros de esquina.

Para los auriazules, la etapa inicial fue muy pobre, con los zagueros centrales descoordinados, que tuvieron que recurrir a infracciones para apagar incendios, por lo que fueron pintados de amarillo.

En solo 45 minutos quedó en claro que a nivel profesional se debe jugar por méritos, capacidad, no por portación de apellido.

En la complementaria anotó José Carlos Castro, tras un corrida pasado el mediosector y un remate a la carrera de tres cuartos de campo que se fue abriendo, batiendo a Ángel Espínola, que se tiró para la foto.

En tiempo adicional, el argentino Lautaro Comas igualó tras un tiro libre que tuvo un toque de Ocampos para habilitar el indirecto y así estirar la definición de la serie.

En la tanda penalera, Luqueño tuvo todo para ganar, pero se consumó su papelón por la mayor efectividad global del meritorio Minga Guazú, que en la siguiente instancia enfrentará al vencedor del choque entre 2 de Mayo y Encarnación.