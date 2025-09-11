General Caballero JLM: La lucha “militar” continúa

El panorama del General Caballero de Juan León Mallorquín cambió con el regreso del entrenador Humberto Jesús Ovelar, aunque la cosecha de puntos es insuficiente para escalar en el promedio. A esta altura, faltando toda una rueda para el cierre del Clausura 2025 (11 rondas), ya la suerte parece estar echada.
Con la conducción del “Loro”, General Caballero disputó ocho encuentros, con tres victorias, tres empates y dos derrotas, sin considerar el triunfo por la llave de 16 de la Copa Paraguay, que va por cuerdas separadas.
La base del equipo es la misma que viene de empatar en casa con Libertad (0-0), en un partido en el que fue anulado un gol marcado por Víctor Argüello, a través del VAR.
Las entradas cuestan 30.000 guaraníes en Graderías, 50.000 en Plateas y 100.000 en Preferencias, en boleterías. Si la compra es vía digital (mientrada.com.py), las tarifas con recargo pasan a G. 33.000, 55.000 y 110.000.