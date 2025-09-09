“Correcta decisión” en el gol anulado a General Caballero de Mallorquín

En los minutos finales del encuentro, General Caballero parecía haber conseguido la ventaja con un tanto convertido por Víctor Argüello, quien concretó la acción con una impecable definición ante el portero Martín Silva. Sin embargo, el árbitro Mario Díaz de Vivar, con respaldo del sistema VAR operado por Fernando López, anuló la anotación alegando una supuesta mano del atacante en la jugada previa.

La revisión de la acción fue extensa. El árbitro, tras ser informado por el VAR de una potencial infracción, realizó un “On Field Review” para observar detenidamente las imágenes. Las distintas tomas de la transmisión televisiva alimentaron la controversia, ya que sugerían que el volante ofensivo habría controlado el balón con el pecho y no con la mano, como sancionó finalmente Díaz de Vivar.

El informe oficial de la APF calificó la decisión arbitral como “correcta”, señalando lo siguiente: “El equipo rojo avanza y un atacante consigue marcar un gol, el cual es convalidado por el árbitro. El VAR verifica la acción y ofrece al árbitro un ‘On Field Review’ por potencial mano previa. El árbitro analiza las imágenes y determina que el balón toca en la mano del atacante, antes de que este convierta el gol, por esto corrige su decisión anulando el gol por mano de inmediatez. Correcta decisión”.

La explicación de la Comisión de Árbitros no disipó del todo las dudas entre los aficionados y analistas, quienes consideraron que las imágenes no mostraban con claridad la infracción sancionada. No obstante, la APF ratificó que el procedimiento se ajustó al protocolo y que la anulación del gol fue conforme a las reglas. Este episodio refuerza el debate sobre el uso del VAR y la interpretación de jugadas decisivas en el fútbol paraguayo.

