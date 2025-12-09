Teo Arce, ofertas concretas y pase en mano

Surgido profesionalmente en Olimpia, Teo Arce fue fundamental para la conquista de la Copa Paraguay del Rojo mallorquino, General Caballero, descendido a la División Intermedia.

Lea más: Cerro Porteño conquista la Supercopa Paraguay

El argentino San Lorenzo de Almagro y Libertad son los interesados en el “10”, quien fue elogiado por el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, durante la Supercopa Paraguay (5-2 para los azulgranas). El dirigente dijo que el natural de Coronel Bogado marca la diferencia en su equipo, por lo que tranquilamente lo puede llevar al Ciclón de Barrio Obrero.

Arce, quien queda con pase en mano, anotó 10 goles en 44 partidos en esta temporada en el club altoparanaense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy