Cerro Porteño golea y conquista la Supercopa Paraguay

Cerro Porteño comenzó el partido como una tromba, ejerciendo una presión asfixiante que rápidamente se tradujo en el marcador. Apenas transcurría el minuto dos cuando llegó el primer tanto, producto de una acción rápida. Tras un rechazo corto de Rodas que quedó servido en la medialuna, Morel apareció para ejecutar un zurdazo de primera. El disparo rasante se coló ajustado al poste izquierdo de Guillén, quien vio su visión obstaculizada en la jugada.

Tras la apertura del marcador, el Ciclón decidió levantar el pie del acelerador, intentando manejar el partido con la ventaja a su favor. Sin embargo, el equipo rival demostró ser astuto y, con poco despliegue de juego, se valió de la pelota quieta para emparejar rápidamente el marcador. El gol del empate se originó en un tiro de esquina ejecutado por Giménez. La asistencia fue conectada en el segundo palo con un potente cabezazo de Cáceres, quien había ingresado al campo en sustitución de González Vázquez.

Antes de que se cumpliera la media hora de juego, Cerro Porteño logró pasar nuevamente al frente, esta vez de forma algo fortuita. La jugada nació de un tiro libre ejecutado por Cecilio desde una posición oblicua. El disparo fue desviado por Clementino, un desvío que descolocó por completo al portero Guillén, quien ya había iniciado el movimiento para acompañar la trayectoria original del balón.

Pero justo antes de que se cerrara la primera mitad, el equipo “Rojo” logró igualar el marcador una vez más, gracias a una gran acción individual de Arce. El atacante le arrebató el esférico a Velázquez, quien inicialmente parecía tener ventaja sobre la jugada. Arce ganó la línea de fondo y, con una precisa cesión, le sirvió el gol a Clementino, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red para irse al descanso con el empate.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la etapa complementaria, el “Ciclón” volvió a tomar la delantera y esta vez de manera definitiva, gracias a una brillante jugada de Riveros. La acción culminó con un autogol de Cáceres, un tanto que desmoronó completamente al elenco “militar”. El General Caballero se vio obligado a arriesgar y dejó grandes espacios en el fondo, situación que Cerro Porteño no perdonó. Aliseda y Cecilio aprovecharon estos huecos para anotar dos goles más, haciendo abultada la diferencia final en el marcador.