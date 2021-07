Guaraní goleó a la selección sub-20 en un amistoso en Ypané

No, Guaraní no sigue de pretemporada. Ya terminó. El partido amistoso que disputó el Aborigen contra la selección paraguaya sub-20 fue para brindar minutos a quienes no jugaron contra Sol de América en el arranque del torneo Clausura. El Indio, que también inició el segundo ciclo de Fernando Jubero, había goleado por 3-0 a Sol de América con doblete de José Florentín y uno de Fernando Fernández, todos de cabeza.

Este miércoles por la matina, en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, los dirigidos por el entrenador español derrotaron 4-0 a la Albirroja de Aldo Bobadilla. Jorge Valdez Chamorro, Alberto Contrera, Fernando Fernández y Gustavo Vargas, en contra, anotaron para el Aurinegro. El sábado, en el único del día (con presencia de público), el conjunto de Dos Bocas visitará a Nacional, a las 18:30, por la segunda ronda del campeonato.