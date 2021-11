¿Cuándo podrán adquirir las entradas los que no son socios?

La malísima organización de Guaraní en el canje y venta de las entradas para los hinchas locales generó una serie de inconvenientes en las afueras del Rogelio Silvino Livieres. Unos cien aficionados acudieron a la secretaria del club, sobre la Avenida Eusebio Ayala, después del anuncio realizado en las redes sociales, donde publicaron que desde este martes comenzaba “el canje y la venta exclusiva para los aurinegros”.

Lea más: Problemas en la venta de entradas para los hinchas de Guaraní

Minutos después de abrir las puertas del edificio, los encargados avisaron que el día estaba destinado únicamente a los socios. Esta determinación generó el malestar de los presentes, que en una mayoría no estaba asociada y había formado fila desde el mediodía bajo el sol. La postura de la entidad no cambió y recién a las 15:00, avisó cuándo los no socios podrían asistir a Dos Bocas para comprar los tickets con miras al choque contra Cerro Porteño.

Lea más: La venta y el canje de entradas será solamente para los socios

“Venta de entradas exclusiva para Aurinegros este jueves y viernes de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:30 en oficinas del club. En sectores locales, estará permitido únicamente el ingreso a hinchas Aurinegros”, levantó en Twitter el Legendario, que además agregó los precios: Gradería 10.000 guaraníes y Preferencia 30.000 guaraníes. El sábado, a las 20:30, los dirigidos por Fernando Jubero estarán obligados a ganar para dar la vuelta olímpica.