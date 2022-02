Guaraní: cuándo vuelve a jugar por la Libertadores Sub 20

Guaraní, el único representante del fútbol paraguayo, venció 1-0 a Newell’s Old Boys de Argentina en el debut en la Copa Libertadores Sub 20. El Aborigen, campeón del torneo Clausura 2021 en la categoría Sub 19, comenzó el certamen con triunfo gracias al tanto de Matías Segovia y es uno de los punteros del Grupo C: los dirigidos por Aureliano Torres comparten la cima (3 puntos) con el anfitrión Orense, el próximo rival del Aurinegro.

El Indio volverá a jugar en la semana, exactamente el jueves 10, a las 19:30 en el Atahualpa de Quito, contra el Vendaval Verde, que superó por 3-2 a la Universidad de Concepción de Chile. Torres y compañía tendrán la oportunidad de, a través de una victoria, encaminar la clasificación a las semifinales ya que solamente avanzan los primeros de cada llave y el mejor segundo entre las tres series. En la última ronda, el Legendario medirá a los chilenos.