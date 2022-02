Guaraní, por el boleto a la final de la Copa Libertadores Sub 20

La Copa Libertadores Sub 20 define este jueves a los dos finalistas. Guaraní, Independiente del Valle, Peñarol y Caracas van por los dos boletos a la definición del certamen internacional, que este año tiene como sede a la ciudad de Quito. En el primer partido del día, el Aborigen medirá al anfitrión y vigente campeón: el partido arranca a las 17:00, en el estadio Banco Guayaquil, con transmisión por Facebook Watch en las páginas de la competencia y del club paraguayo.

Los dirigidos por Aureliano Torres no son favoritos en la llave, pero en caso de un triunfo contra los Matagigantes, serán el principal candidato al título continental. El Aurinegro, campeón del torneo Clausura 2021 en Sub 19 y único representante del país, fue el ganador del Grupo C después de golear 4-1 a Universidad de Concepción y de la victoria 3-1 de Newell’s Old Boys sobre el Orense, la combinación que necesitaba para clasificar como primero.

Con Matías Segovia como principal figura, el conjunto de Dos Bocas quiere hacer historia en el campeonato que las cinco ediciones anteriores tuvo a distintos vencedores: Universitario en 2011, River Plate en 2012, São Paulo en 2016, Nacional de Montevideo en 2018 e Independiente del Valle en 2020. Además, la competencia es una vidriera para los ojeadores de todo el mundo, que comenzaron a preguntar por el zurdo con experiencia en Primera División.