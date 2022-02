Guaraní: cuándo, dónde y a qué hora juega la vuelta de la Fase 2

Guaraní venció 1-0 al América Mineiro y tiene un pie en la Fase 3 de la Copa Libertadores. El Aurinegro, que comenzó el año con un empate (0-0 vs. Guaireña) y dos derrotas (0-1 vs. Sol de América y 0-2 vs. Cerro Porteño), cortó la mala racha con un triunfo en Brasil por la ida de la Fase 2. Los dirigidos por Fernando Jubero pegaron el batacazo en el Independencia de Belo Horizonte y derrotaron al Conejo con el tanto de Josué Colmán a los 90 minutos.

El Indio, que el sábado recibirá a uno de los punteros (Resistencia) del torneo Apertura, disputará la revancha de la serie la próxima semana. En busca del boleto a la ronda previa a los grupos del certamen continental, el conjunto de Bocas jugará el miércoles 2 de marzo, a las 19:15, en el Defensores del Chaco. El 0-0 o un empate por cualquier otro resultado y el triunfo clasificará a los paraguayos, pero una derrota por la mínima diferencia, llevará el choque a los penales.