Guaraní: Emilio Daher tomará mañana la presidencia interina

“Estamos continuando los lineamientos trazados con Juan Alberto Acosta y la directiva, no es nada extraño, vamos corrigiendo algunas cosas necesarias. Con respecto a la salud de Juan Alberto, creo que se someterá a un procedimiento médico que no conlleva riesgos, esto es temporal, estoy sentado en una silla asumiendo las responsabilidades del caso”, aseguró a la 730 AM, ABC Cardinal.

Confirmó cuando asume y fue consultado por la situación de Fernando Fernández. “Hemos hecho una reunión de directiva hace más de una semana, resolvimos que yo asumiría la presidencia interina desde el 22 de abril, de alguna forma Juan Alberto Acosta aún está a cargo. Estamos al tanto de todo de alguna forma, en contacto con el técnico, tanto Fer Fer como otros están siendo monitoreados en los entrenamientos. Si el técnico asume que no está en condiciones, actuará en consecuencia. Es un capital importante del club y estamos interesados en que retome su nivel”.

No quiso opinar sobre el VAR y los árbitros. “Prefiero no opinar mucho de eso, pero en líneas generales, tiene sus errores que afectan a más o menos personas, en este caso instituciones, ya nos referimos mucho al último partido del año pasado cuando perdimos el título. Tanto el arbitraje como el trabajo del VAR tiene que ser perfeccionado con el tiempo, el departamento de árbitros tiene que ser más estrictos con los árbitros y sus errores para tomar medidas más serias”.

Mencionó que están haciendo un proceso con Fernando Jubero. “Tenemos la conversación con Jubero y todo el cuerpo técnico para hacer un proceso serio y no se puede pensar en eso si estamos expuestos a un par de resultados. Tenemos que hacer la promoción de jugadores de la cantera y no hay muchos técnicos que quieren comprometerse a eso. Son hijos de resultados, pero estamos haciendo un trabajo de base y vamos a aguantar un tiempo más para que tenga frutos el trabajo”.

Negó que la pelea entre Devis Vásquez y Roberto Fernández siguió en los vestuarios. “Son contingencias del juego lo que pasó con el arquero y Roberto Fernández. Es algo que ocurre y sobre todo con gente joven, para mí es irrelevante. No continuó en el vestuario”, finalizó.