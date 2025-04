Gaspar Servio: El doblete de penal y “merecimos el triunfo”

Guaraní superó a Olimpia en el clásico más añejo y redujo nuevamente la desventaja con Libertad en la pelea por el torneo Apertura 2025. El Aborigen remontó el partido con dos goles de penal de Gaspar Servio y quedó a 8 puntos del Gumarelo cuando restan 30 unidades por disputar. “Estoy contento de poder ayudar al equipo”, expresó el portero.

“Nos merecimos el triunfo. Venimos haciendo un sacrificio muy grande. Venimos consiguiendo lo que queremos que es pelear los dos torneos. Hoy estamos ahí y mientras tengamos chances la fe no la vamos a perder”, agregó Servio, quien llegó a los 17 tantos y es el arquero con más anotaciones en la historia del fútbol paraguayo.

“Siempre digo que yo tengo ayudar desde el arco. Y ese plus para la confianza que me dan Chiqui (Francisco Arce) y los compañeros para patear trato de aprovecharla. Me siento cómodo desde los doce pasos y gracias a Dios pudo convertir para que gane Guaraní”, puntualizó el portero de 33 años, que hasta el momento no erró ningún penal ejecutado.