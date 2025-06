Víctor Bernay: “encontré un muy buen plantel”

“Encontré un muy buen plantel que ya lo había visto desde enero, que se han conformado de muy buena forma”, expresó Bernay. Destacó además la estructura del club: “Un club con un gran desarrollo de política deportiva, con un grupo de futbolistas de la casa que están muy competitivos para poder formar parte del plantel principal”.

Bernay elogió la ética de trabajo del equipo. “Es un plantel que trabaja con gran intensidad, lo hemos visto en estos dos entrenamientos, muy responsable. Sé que es un vestuario con valores humanos, que para mí tiene un valor agregado. Muy contento y muy conforme de cómo está el plantel y de cómo se está trabajando”, afirmó el DT.

En cuanto a la conformación del equipo para la próxima temporada, Bernay anticipó que no habrá una revolución en el mercado de pases. “Las incorporaciones que se hagan van a ser las justas y necesarias, se va a valorizar a los jugadores que tienen poder de regla sub 18. Después no van a haber grandes incorporaciones, considero que tienen un muy buen plantel, a partir de ahí intentaremos consolidarnos como equipo”, detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Confirmó que por ahora el único futbolista que no seguirá en el club es Nicolás Barrientos, cuyo vínculo finaliza. “A partir de ahí, algunos pueden llegar a salir. A veces el futbolista quiere tener más minutos de juego de lo que tuvo en el semestre, entonces buscan insertarse en instituciones que le puedan asegurar eso”, explicó sobre las posibles bajas.

Sobre los refuerzos que se buscan, el técnico reveló: “Estamos en la búsqueda de un lateral derecho y el otro es un extremo, todavía no tenemos avances concretos, estamos en el análisis de posibilidades”. Mencionó dos nombres específicos: "Juan Luis Alfaro es una posibilidad, porque tiene un vencimiento de vínculo con Nacional. Alan Nuñez es otra posibilidad, lo conozco ya desde las formativas de Cerro Porteño y luego lo tuve en el plantel principal".

Respecto a la duración de su contrato, Bernay sorprendió al revelar su filosofía personal. “Mi contrato es por un año, me gusta firmar por ese tiempo los contratos. Es una idea mía, porque si te va bien renovás y si te va mal te echan antes de que termine el año, para mí los contratos tienen que tener una duración de un año”, concluyó el nuevo timonel aurinegro.