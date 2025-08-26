Jhon Jairo Sánchez y la razón por la que eligió el 4-0 a Libertad sobre el 4-0 a Olimpia

Guaraní goleó 4-0 a Libertad en el último partido de la fecha 9 y quedó a 1 punto del líder Cerro Porteño en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Jhon Jairo Sánchez, con un doblete, fue la figura del encuentro en La Huerta. “Entrenamos muy bien durante la semana y es lo que esperábamos”, expresó el ecuatoriano de 26 años.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

La goleada al Gumarelo es la segunda del Aborigen por 4-0 en los últimos tres cotejos: el anterior, en el más añejo contra Olimpia en el Antonio Aranda de Ciudad de Este por la séptima ronda. Sánchez, quien llegó a los tres tantos en el certamen, fue consultado sobre qué triunfo elige entre de los clásicos. “La verdad que con este”, respondió el ex Independiente del Valle a Tigo Sports.

Sánchez explicó el motivo: “El equipo jugó muy bien, la entrega que tuvo y porque teníamos que ganar para estar ahí en pelea y se dio”. Con la victoria, la quinta en las últimas seis presentaciones, el conjunto de Dos Bocas llegó a 19 puntos en la clasificación del campeonato y a 57 unidades en el acumulativo, por la Copa Libertadores 2026, ocupando el segundo lugar a 2 del Ciclón.

El 4-0 de Guaraní a Libertad en La Huerta

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy