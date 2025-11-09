Bernay, tras la derrota de Guaraní: “Nos ha faltado un poco del azar”

En conferencia de prensa, el técnico aurinegro analizó el desempeño de su equipo y destacó la entrega de los futbolistas: “Considero que nos ha faltado un poco del azar que a veces es lo que no se puede predecir lo que va a suceder. Me refiero, que fueron muy milimétricas las situaciones de gol que fueron anuladas, así que la verdad que hablé con los muchachos, les dije que faltaban dos funciones más, que solamente estábamos un punto por debajo, que íbamos a buscar todo por el todo, no podíamos escatimar nada porque el reproche no podía estar, porque muchas veces uno reconoce cuando no hace un buen partido, va a encontrar muchas cuestiones por mejorar, por corregir, pero si lo deportivo y lo actitudinal estuvieran a la altura de las necesidades, de las circunstancias del juego, no hay para reprocharles nada”.

Lea más: Guaraní 1-Libertad 2: El Cacique, del bache al pozo

Consultado sobre si no le pareció que, tras el 1-0 inicial, el equipo debió haber buscado un juego más frontal en el segundo tiempo, Bernay defendió la postura de mantener el modelo de juego: “Yo creo que lo seguimos buscando de la misma manera que hicimos en el primer tiempo. Seguimos con la presión alta de los jugadores, no hicimos un sistema de repliegue para proteger el 1-0, seguimos con la intención de buscar el juego asociado que es lo que nos caracteriza y lo que nos había llevado a ir ganando 1-0 y haber generado bastantes situaciones de gol también, más allá del gol que convertimos. No considero que había que cambiar algo porque el juego estaba favorable y lo habíamos logrado de una forma que es la forma con la cual hemos hecho todos los goles y todas las situaciones de gol que hemos creado en el torneo. No hay que cambiar un modelo de juego que viene dando su resultado y que nos venía dando la posibilidad de triunfar en este partido”.

Respecto a posibles correcciones puntuales de cara a las dos últimas fechas, el técnico argentino señaló que la mayor preocupación pasa por el aspecto mental de los jugadores: “Puntualmente como siempre se lo he dicho, cuando ganás vas a corregir seguramente algo y cuando perdés también vas a corregir algo y cuando ganás vas a ver cosas buenas y cuando perdés también. Hoy nos tocó perder y hay muchas cosas muy buenas que hicieron los muchachos. Vamos a trabajar como lo hacemos siempre, pero algo especial en lo anímico, creo que hay que hacer énfasis en eso, porque el trabajo diario de los futbolistas, la entrega y el hacer diario que los ponen en estado de forma deportiva lo hacen. Mi único temor es de caernos en lo anímico, que es lo que no quiero ni pretendo y que la fortaleza mental nos sostenga en la competitividad y en la posibilidad de lo que creemos que es posible de poder pelear el campeonato”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy