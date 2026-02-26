Guaraní, por el boleto a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Guaraní juega hoy por la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El Aborigen disputa la revancha de la Fase 2 contra Juventud de las Piedras de Uruguay: comienza a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

La llave entre paraguayos y uruguayos está abierta después del empate sin goles hace una semana en el Parque Viera de Montevideo. El Legendario de Víctor Bernay, que postergó la fecha 7 (vs. 2 de Mayo) del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, depende de sí para avanzar de ronda y asegurar una competencia internacional por el resto del semestre.

Guaraní, por el seguro internacional

Guaraní está a una etapa de garantizar certamen continental hasta mitad de temporada. Si el Aborigen clasifica a la próxima instancia, en la que espera Independiente Medellín de Colombia, disputará o la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 (si elimina al DIM) o el cuadro principal de la Copa Sudamericana 2026 (si es eliminado por el DIM).

La formación de Guaraní vs. Juventud en la Copa Libertadores 2026

Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho; Luis Martínez, Patricio Tanda, Jesús Llano, Derlis Rodríguez; Diego Fernández y Richar Torales.

La formación de Juventud vs. Guaraní en la Copa Libertadores 2026

Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Bernicone, Emmanuel Más; Pablo Lago, Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Renzo Sánchez; Bruno Larregui y Fernando Mimbacas.