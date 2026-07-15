Ariel Galeano asume en Guaraní con la promesa de un equipo protagonista

El sello Galeano: “Queremos un Guaraní protagonista”

En sus primeras palabras ante los medios, el flamante DT dejó en claro cuál será la identidad de su equipo. No habrá espacio para la especulación; la propuesta de Galeano apunta directamente al arco rival: “Queremos dar lo mejor de nosotros, buscar hacer un equipo competitivo desde el juego: un equipo que intente siempre jugar al fútbol, un equipo que tenga muy buena iniciación y progreso de juego para que así podamos tener más oportunidades de gol por partido. Pero queremos un Guaraní protagonista por sobre todas las cosas; protagonista desde todo punto de vista en cuanto a las ganas, la actitud y el juego también”.

Al ser consultado sobre el potencial del plantel que hereda para pelear por el campeonato y si considera necesario sumar más piezas al engranaje, el estratega se mostró optimista respecto al material humano y confía plenamente en sus métodos de trabajo: “Claramente Guaraní tuvo ciertas bajas, pero también tuvo incorporaciones. En una de las primeras conversaciones que tuvimos con el cuerpo técnico, analizando los partidos amistosos y analizando un poco las características de los jugadores —su pasado y hoy también el presente—, creemos nosotros que con el método de entrenamiento que tenemos, vamos a hacer que los futbolistas sean más dinámicos, que los futbolistas tengan todas las condiciones de trabajo para poder lograr el objetivo”.

Contrato, refuerzos y la cantera de Dos Bocas

La directiva aurinegra, encabezada por Emilio Daher y el entrenador cerraron un acuerdo inicial para un proyecto a mediano plazo, aunque el fútbol y los resultados siempre tienen la última palabra. Ante la consulta sobre la duración del vínculo, Galeano reveló los detalles: “El contrato es por un año. Estamos con Guaraní, bueno, desde ayer a la noche, a las 3 de la noche. Y, bueno, los campeonatos harán seguramente, si lo podemos lograr, harán que que podamos seguir más tiempo todavía”.

El mercado de pases sigue activo y la gran interrogante del hincha es si llegarán más incorporaciones para potenciar el plantel. Galeano no cerró la persiana, pero prefiere evaluar a los suyos en el día a día: “No está cerrada la posibilidad. Realmente no tuvimos mucho tiempo como para analizar todo el contexto en general; necesitamos por lo menos un par de días más para poder ver la situación entera del plantel. Hoy nos ayuda mucho el hecho de poder ya empezar, porque en vivo y en directo estamos pudiendo ya ver el desempeño de cada uno en cuanto a entrenamiento también, no solamente vídeos de partidos y demás. Entonces, el estar ya acá nos ayuda mucho a las decisiones que podamos tomar para el futuro, pero no está cerrada; para responder tu pregunta, no está cerrada la posibilidad”.

✍🏼 Ariel Galeano es el nuevo director técnico de nuestra institución.



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Apuesta fuerte a las formativas

Si el presupuesto o el mercado no permiten sumar caras nuevas, el nuevo cuerpo técnico tiene un plan de contingencia muy claro: mirar hacia abajo. El DT demostró tener un mapeo perfecto de las inferiores del club: “Sí, por supuesto, de hecho hay varios chicos que ya están entrenando con el plantel de Primera. Yo conozco a muchos también que están en la reserva; también hay muchos chicos que han pasado de clubes anteriores donde estuve y hoy están en Guaraní, de quienes ya tengo conocimiento. Tenemos un amplio conocimiento realmente de las formativas de Guaraní porque también, no solamente tengo mucho contacto con Farid Zahzú sino también con Nicolás Llanos, que está a cargo de la formativa, y tenemos reuniones permanentes”.

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El “método europeo” para buscar el campeonato

Tras su paso y aprendizaje por el viejo continente, específicamente en ligas de Grecia y Polonia, Galeano busca trasladar esa estructura organizativa al fútbol local para potenciar el rendimiento físico y táctico de sus dirigidos: “Nosotros, ese tiempo que estuvimos en Europa, aprendimos mucho también de los clubes por donde pasamos: de la estructura, de lo organizacional en cuanto a staff técnico también, que hace que el jugador pueda tener mejores condiciones de trabajo y nos ayuda mucho a nosotros también para poder tener a los jugadores en condiciones y en la mejor de las organizaciones en cuanto a los entrenamientos y los trabajos”.

Esta metodología de vanguardia encaja a la perfección con la idiosincrasia histórica de un club como Guaraní, caracterizado por su vocación ofensiva: “Creo que Guaraní es un club que siempre busca que sus equipos sean protagonistas; que siempre busca que, por medio del juego asociado, puedan ser protagonistas ante los rivales. Guaraní es un equipo que es conocido por ser un equipo ofensivo y a mí me gusta, es lo que yo siento como entrenador: el brindar planteamientos tácticos que hagan que nuestros jugadores se presenten a los partidos a jugar en campo contrario y no a replegarnos, no a esperar atrás. Nosotros queremos construir un equipo que, por medio del juego asociado, brinde un buen espectáculo y que también tenga más posibilidades de ganar los partidos, como te decía, por la ofensividad que queremos darle al equipo”.

El nuevo cuerpo técnico aurinegro

Ariel Galeano no estará solo en este enorme desafío. El nuevo entrenador del Legendario llega respaldado por un equipo de profesionales de primer nivel que trabajará en conjunto para encarar el semestre. Los asistentes técnicos designados son Derlis Meza Coli y Pablo González. Al frente de la preparación física estará Diego Rojas, mientras que Miguel Lara se desempeñará como video analista y Christian Britez asumirá la tarea de preparador de arqueros.