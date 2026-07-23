Guaraní rearma su plantel “sobre la marcha”

Guaraní presentó este jueves al defensor central Miguel Isaías Jacquet Duarte (31 años), formado en Nacional y que tuvo un reciente efímero paso en el Sportivo Ameliano.

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La carrera del zaguero comprende además los clubes Godoy Cruz de Mendoza, Nacional de Montevideo, 12 de Octubre de Itauguá, Sol de América, Platense y Libertad.

Jacquet es el décimo futbolista en la nómina de altas del Cacique, entre nuevos incorporados al plantel que ahora dirige Ariel Galeano (29) y atletas que pertenecen al club, venían actuando a préstamo y ahora vuelven a la Toldería.

Los incorporados son: Antonino Martínez, Juan Manuel García, Jonathan Espínola, Thiago Romero, Maximiliano Añasco, René Rodríguez, Paul Riveros, Víctor Céspedes, Carlos Arrúa y Miguel Jacquet.

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El estreno de Guaraní en el torneo Clausura está marcado para el sábado contra el Sportivo Ameliano, en duelo a desarrollarse en La Fortaleza de Villeta, a las 18:30.