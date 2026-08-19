La “Tribu” aurinegra tendrá nuevos integrantes

Como en la Toldería aurinegra se encuentra cerrada, por la construcción del estadio, la conferencia de prensa de este jueves Guaraní será en el complejo que tiene el club dentro del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, a las 12:00.

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El uruguayo Pablo Fernando Aurrecochea Medina (45 años), quien fuera guardameta del Cacique entre el 2009 y el 2013, retorna a la institución del capitalino barrio Pinozá para cumplir la función de secretario deportivo.

El “Vasco” es un profundo conocedor de la causa legendaria. Las autoridades, encabezadas por Emilio Daher Acuña, esperan que pueda ayudar con su experiencia, más aún al contar con un entrenador joven como Ariel Galeano (29), cuestionado por los últimos resultados.

Además, Guaraní presentará sus nuevas incorporaciones, como el golero Miguel Ángel Martínez (27), quien se une a la “Tribu” a préstamo del Sportivo Ameliano.

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La entidad albinegra también daría la bienvenida a un lateral izquierdo, cuyos datos aún no fueron revelados. El libro de pases para el tramo final del ciclo se cierra el viernes.

Por la sexta fecha del campeonato Clausura, Guaraní enfrentará el próximo martes al puntero 2 de Mayo, en duelo a celebrarse en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 18:30.