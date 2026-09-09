Juan García palpita el duelo ante Cerro Porteño: “Sabemos que va a ser duro, pero tenemos nuestras herramientas”

En la antesala de este compromiso trascendental, el máximo anotador que tiene el aborigen con cuatro tantos, Juan Manuel García (33 años), tomó la palabra en conferencia de prensa para analizar el presente del equipo, palpitar el ambiente de clásico y referirse a su rápida adaptación al fútbol paraguayo.

Vivir la previa de un clásico con ambición

Consultado sobre lo que representa medirse ante el Ciclón y el peso de la rivalidad en este momento del torneo, el atacante destacó la importancia del rival y el respeto que imponen: “Uno sabe cuando llega acá lo que significan estos partidos. Sabemos que ellos con el cambio entrenador también mejoraron la confianza, así que va a ser un partido muy duro como todos estos partidos clásicos. La verdad que esperemos poder seguir de esta manera como venimos, con el juego que venimos y poder plasmarlo en la cancha y darle un triunfo a la gente”.

Asimismo, remarcó que la exigencia de la tabla de posiciones eleva la vara y exige máxima concentración: “Sabemos lo que significa para el club, para nosotros. Por cómo está la tabla hoy en día también significa mucho. Así que, trabajar, trabajar. Y sabemos que va a ser muy duro, pero tenemos nuestras herramientas”.

Sanar heridas y mirar hacia adelante

Cortar la mala racha no solo aportó calma en el plano numérico, sino que permitió trabajar con otra perspectiva durante la semana previa al duelo en Sajonia: “La verdad que muy contento por el triunfo. Creo que veníamos haciendo bien las cosas y lamentablemente no podíamos cerrar los partidos. Así que contento por el triunfo, sirve para trabajar esta semana un poco más tranquilo y enfocarnos en Cerro, que va a ser un partido muy importante para nosotros”.

Respecto a su rápida inserción en el balompié nacional y el crecimiento sostenido de su rendimiento, el artillero señaló: “Uno siempre viene con intuiciones y piensa que todo va a ir bien. Esperemos seguir por este camino, que el equipo pueda seguir consolidándose, logrando triunfos y pelear donde todos queremos”.

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Sobre el crecimiento físico y colectivo, que va teniendo dentro del esquema de Francisco Arce, el argentino manifestó: “Uno por ahí se va sintiendo confianza. También las seguillas de partidos a uno le van sirviendo para ir sintiéndose mejor físicamente y con la pelota también. Creo que es todo del equipo, de seguir trabajando para el equipo y por el equipo. Que todos vayamos aportando nuestro granito de arena para hacer el Guaraní que todos queremos”.

Ante la consulta sobre las indicaciones del cuerpo técnico respecto a su posicionamiento dentro del campo —si debe permanecer anclado al área o desmarcarse para asociarse—, el delantero explicó: “Son circunstancias de partidos. Hay momentos que por ahí voy a tener que salir un poco más, pero la idea es ser un poco más el finalizador y esperemos que el equipo siga de esta manera con este juego, con las ocasiones que estamos creando y seguir con la confianza que estamos teniendo para después plasmarlo en los partidos”.

El factor físico y la exigencia del calendario

El atacante abordó el desgaste físico que implica sostener el ritmo en una seguidilla intensa de encuentros, situación que suele reflejarse en los minutos finales de los partidos: “Tuvimos una seguidilla muy grande. Me tocó jugar varios partidos seguidos, que por ahí no lo venía haciendo. Entonces, por ahí se va sintiendo. Pero siempre tratando de recuperar, estar de la mejor manera para el siguiente partido. Y creo que yo, como todos mis compañeros, lo estamos haciendo de esta manera”.