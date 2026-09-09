El aporte del recuperado Klimowicz a Cerro Porteño

El pasado 12 de enero, Cerro Porteño dio la bienvenida a Mateo Klimowicz, el cordobés de 26 años que llegaba a nuestro medio procedente del Atlético San Luis de México.

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Por su currículum, el futbolista daba la sensación que la iba a “romper” en el fútbol paraguayo. Sin embargo, no hubo un solo partido en el que se haya destacado en el Ciclón de barrio Obrero.

El mediocampista lleva 26 presentaciones, con un gol, una asistencia y 1.167 minutos en campo, con un rendimiento a cuentagotas.

Es por eso que a la consulta de la noticia relevante en Cerro del día, la respuesta fue le recuperación de Klimowicz. Es por eso que al toque, la mayoría de la respuesta en las redes fue “a nadie”, como si el restablecimiento del exfutbolista de Instituto de Córdoba, Stuttgart y Arminia Bielefeld de Alemania fuera totalmente irrelevante. Esa reacción obviamente se da por su prestación prácticamente nula, porque si fuese una figura desequilibrante, se constituiría en un verdadero refuerzo.

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La baja por lesión le abrió las puertas al chico Carlos Chena, quien viene creciendo a pasos agigantados en el equipo de Gustavo Costas, que el sábado jugará contra Guaraní, en el Defensores del Chaco, a las 16:00.