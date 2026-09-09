Guaraní
09 de septiembre de 2026 a la - 13:15

Oficial: Guaraní vs. Cerro Porteño será en el Defensores del Chaco

Vista del estadio Defensores del Chaco.
Vista del estadio Defensores del Chaco. APF

Guaraní y Cerro Porteño disputarán el clásico de la fecha 10 del torneo Clausura 2026 en el Defensores del Chaco de Asunción.

Por ABC Color

Oficial: Guaraní vs. Cerro Porteño tiene nuevo escenario. El Aborigen de Francisco Arce y el Ciclón de Gustavo Costas disputarán la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El cambio fue por pedido de la Policía Nacional.

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En el fixture original, antes de los triunfos de cada uno en la novena ronda, el partido fue programado en en Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. “Está confirmado, se juega el sábado en el Defensores del Chaco. Es más por un pedido especial de la Policía Nacional”, manifestó Aldo Snead al Cardinal Deportivo.

Los jugadores de Cerro Porteño lamentan la derrota frente a Guaraní por la séptima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño lamentan la derrota frente a Guaraní por la séptima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

“Es un estadio que tiene todas las comodidades y también la ubicación es muy especial. Se va a jugar ahí y esperamos que sea un buen partido, un buen fútbol y que gane Guaraní”, añadió el dirigente del Legendario. El clásico entre el Aurinegro y el Azulgrana será el sábado 12 de setiembre, a las 16:00, hora de Paraguay.