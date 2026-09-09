Oficial: Guaraní vs. Cerro Porteño será en el Defensores del Chaco

Oficial: Guaraní vs. Cerro Porteño tiene nuevo escenario. El Aborigen de Francisco Arce y el Ciclón de Gustavo Costas disputarán la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El cambio fue por pedido de la Policía Nacional.

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En el fixture original, antes de los triunfos de cada uno en la novena ronda, el partido fue programado en en Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. “Está confirmado, se juega el sábado en el Defensores del Chaco. Es más por un pedido especial de la Policía Nacional”, manifestó Aldo Snead al Cardinal Deportivo.

“Es un estadio que tiene todas las comodidades y también la ubicación es muy especial. Se va a jugar ahí y esperamos que sea un buen partido, un buen fútbol y que gane Guaraní”, añadió el dirigente del Legendario. El clásico entre el Aurinegro y el Azulgrana será el sábado 12 de setiembre, a las 16:00, hora de Paraguay.