Paraguay: dos rivales asiáticos para la Fecha FIFA de noviembre

Paraguay tiene definido a los rivales de la Fecha FIFA de noviembre: Singapur y Japón. Los asiáticos confirmaron sus respectivos duelos contra la Albirroja en el torneo internacional ‘Mizuho Blue Challenge The Kallang Football Series Singapur’. Los partidos del combinado nacional serán el viernes 13 y el martes 17 del penúltimo mes del año.
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La selección paraguaya, que continúa negociando la continuidad de Gustavo Alfaro a puertas de la ventana de setiembre, jugará ambos encuentros en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur. Además del anfitrión, de los nipones y el combinado guaraní, Brasil también participará del certamen, enfrentando únicamente a los equipos de Asia.
Fecha FIFA: Los amistosos de Paraguay en noviembre
- Singapur vs. Paraguay: viernes 13 de noviembre
- Japón vs. Paraguay: martes 17 de noviembre
El fixture de Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre
A diferencia de la Fecha FIFA de setiembre, en la que las selecciones tienen un máximo de 4 amistosos en un formato renovado, la ventana de noviembre cumple con el tradicional sistema de 2 encuentros para cada país. La Albirroja enfrenta a Singapur el 13 de noviembre a las 09:00, hora de nuestro país, y mide a Japón el 17 del mismo mes a las 10:10.