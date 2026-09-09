Selección Paraguaya
09 de septiembre de 2026 a la - 12:11

Paraguay: dos rivales asiáticos para la Fecha FIFA de noviembre

Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, remata el balón en un partido frente a Japón en el amistoso internacional de la Fecha FIFA de octubre en el estadio Panasonic Suita, en Suita, Osaka, Japón.
Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, remata el balón en un partido frente a Japón en el amistoso internacional de la Fecha FIFA de octubre en el estadio Panasonic Suita, en Suita, Osaka, Japón.@albirroja

Singapur y Japón confirmaron a la selección de Paraguay como rival en la Fecha FIFA de noviembre.

Por ABC Color

Paraguay tiene definido a los rivales de la Fecha FIFA de noviembre: Singapur y Japón. Los asiáticos confirmaron sus respectivos duelos contra la Albirroja en el torneo internacional ‘Mizuho Blue Challenge The Kallang Football Series Singapur’. Los partidos del combinado nacional serán el viernes 13 y el martes 17 del penúltimo mes del año.

Lea más: Paraguay oficializó los amistosos de la Fecha FIFA: ¿A qué selecciones enfrentará?

La selección paraguaya, que continúa negociando la continuidad de Gustavo Alfaro a puertas de la ventana de setiembre, jugará ambos encuentros en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur. Además del anfitrión, de los nipones y el combinado guaraní, Brasil también participará del certamen, enfrentando únicamente a los equipos de Asia.

El anuncio del torneo internacional en Singapur con la selección de Paraguay como participante.
El anuncio del torneo internacional en Singapur con la selección de Paraguay como participante.

Fecha FIFA: Los amistosos de Paraguay en noviembre

  • Singapur vs. Paraguay: viernes 13 de noviembre
  • Japón vs. Paraguay: martes 17 de noviembre
Diego Gómez futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Japón en el amistoso internacional de la Fecha FIFA de octubre en el estadio Panasonic Suita, en Suita, Osaka, Japón.
Diego Gómez futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Japón en el amistoso internacional de la Fecha FIFA de octubre en el estadio Panasonic Suita, en Suita, Osaka, Japón.

El fixture de Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre

A diferencia de la Fecha FIFA de setiembre, en la que las selecciones tienen un máximo de 4 amistosos en un formato renovado, la ventana de noviembre cumple con el tradicional sistema de 2 encuentros para cada país. La Albirroja enfrenta a Singapur el 13 de noviembre a las 09:00, hora de nuestro país, y mide a Japón el 17 del mismo mes a las 10:10.