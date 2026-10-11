Francisco Arce sobre el penal de Allende: “Me pareció un penalito, a pesar de que van a decir que fue bien pitado”

Sin quejas y un mensaje sobre las polémicas

El estratega aurinegro descartó entrar en polémicas excesivas tras el compromiso, calificando los reclamos constantes como una actitud impropia: “El arbitraje... No podemos hacer nada y quejarse así, reclamar, me parece que es muy de mercado, muy de chisme o muy de sentirse impotente. Hasta que yo creo que sacó bien el partido, arbitró bien”.

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No obstante, analizó dos acciones concretas que marcaron el desarrollo del juego, cuestionando el criterio del penal sancionado a favor del rival y la falta de revisión en un área contraria: “Hubo dos jugadas muy puntuales: en una pitaron el penal, que me pareció un penalito, a pesar de que sí o sí seguramente van a decir que fue bien pitado porque ahora la FIFA exige que Éber Aquino pide y que no tiene que haber contacto en el área; y en la nuestra no hubo ninguna duda ni absolutamente ningún tipo de revisión”.

La anécdota previa y un pedido de mayor experiencia para partidos decisivos

El conductor aurinegro reveló que tenía un análisis estadístico preparado por si se confirmaba otra designación arbitral, aunque terminó reconociendo la labor de López en el campo: “Pero yo pensaba que iba a arbitrar otro, porque hasta preparé una estadística en relación a ese árbitro para este partido y venir acá y leer esa estadística y después rajar, pero no ocurrió: lo hizo él, lo hizo Derlis López”.

Para cerrar, el DT de Guaraní reflexionó sobre la necesidad de contar con autoridades de mayor recorrido en duelos de esta envergadura: “El VAR (José Armoa) es un chico creo que todavía joven, nuevo, sin mucha experiencia. Partidos de esta naturaleza, que es prácticamente una final anticipada o de equipos que pueden disputar título, merece, yo creo que, gente más experimentada”.