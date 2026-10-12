Francisco Arce y un mensaje para Gustavo Alfaro: “Espero que...”

Guaraní empató con Libertad en un clásico que no escapó de la polémica por el penal sancionado a Elvio Vera. El ex Sportivo Ameliano selló el 2-2 desde los doce pasos y negó la victoria del Aborigen en La Huerta por la fecha 14 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El resultado impidió que el Aurinegro descuente puntos al líder Olimpia.

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Francisco Arce fue a la conferencia con signos de fastidio por la falta que derivó en el empate, pero el DT del Indio no solo apuntó al arbitraje de Derlis López y el VAR de Blas Armoa, sino que también aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje a Gustavo Alfaro, quien al parecer no solo generó el malestar de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez por las declaraciones contra el fútbol paraguayo.

¿Qué mensaje envió Francisco Arce a Gustavo Alfaro?

Durante el análisis del rendimiento del Legendario y la evaluación sobre el ritmo y la dinámica de partido, Arce lanzó una frase para el seleccionador de la Albirroja. “Me pareció un partido muy bueno y espero que Alfaro lo haya visto porque parece que eso es lo que sugiere él como entrenador de la selección. Que se juegue más seguido de esa manera”, expresó el entrenador de 55 años.

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Tras Vitamina, quien pidió a Alfaro “no bajar el precio a la Liga”, Arce es el segundo que no está a favor de las palabras del estratega de la selección luego del triunfo 1-0 sobre Colombia en la Fecha FIFA pasada, que insistió en mejorar el nivel del futbol paraguayo y apuntó la eliminación del Decano de la Copa Sudamericana 2026 contra un rival que pelea por el descenso (Vasco da Gama) en Brasil.